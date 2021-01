மாநில செய்திகள்

இலங்கை கடற்படையினரால் 4 தமிழக மீனவர்கள் கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து, சென்னை திருவான்மியூரில் தி.மு.க.வினர் உண்ணாவிரதம் + "||" + DMK workers fast in Thiruvanmiyur, Chennai, condemning the killing of 4 Tamil Nadu fishermen by the Sri Lankan Navy

இலங்கை கடற்படையினரால் 4 தமிழக மீனவர்கள் கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து, சென்னை திருவான்மியூரில் தி.மு.க.வினர் உண்ணாவிரதம்