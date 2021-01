மாநில செய்திகள்

தேமுதிக 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட தயாராக இருக்க வேண்டும் என பிரேமலதா விஜயாகாந்த் பேசியதாக தகவல் + "||" + Information about Premalatha Vijayakanth saying DMDK should be ready to contest in 234 constituencies

தேமுதிக 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட தயாராக இருக்க வேண்டும் என பிரேமலதா விஜயாகாந்த் பேசியதாக தகவல்