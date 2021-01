மாநில செய்திகள்

தாயை இழந்த பெண்ணுக்கு ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம்: ‘தி.மு.க.விடம் கேட்டால் தான் அரசின் காதுகளில் விழுகிறது' மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + ‘If you ask the DMK, it will fall on the ears of the government’ MK Stalin

தாயை இழந்த பெண்ணுக்கு ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம்: ‘தி.மு.க.விடம் கேட்டால் தான் அரசின் காதுகளில் விழுகிறது' மு.க.ஸ்டாலின்