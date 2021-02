மாநில செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வேல் பெறுவார், நாளை காவடி எடுப்பார்: தி.மு.க. வாக்குறுதிகளை மக்கள் நம்பமாட்டார்கள் - சரத்குமார் பேட்டி + "||" + MK Stalin will get Vail today and will take over tomorrow: DMK People will not believe the promises - Sarathkumar interview

மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வேல் பெறுவார், நாளை காவடி எடுப்பார்: தி.மு.க. வாக்குறுதிகளை மக்கள் நம்பமாட்டார்கள் - சரத்குமார் பேட்டி