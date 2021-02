மாநில செய்திகள்

மெட்ரோ ரெயில் உட்பட பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி 14-ந்தேதி சென்னை வருகை - தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிறார் + "||" + Launches various projects including Metro Rail: Prime Minister Narendra Modi arrives in Chennai on the 14th

