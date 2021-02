மாநில செய்திகள்

பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க. இணைந்தே தேர்தலை சந்திக்கும் - மதுரை மாநாட்டில் ஜே.பி.நட்டா அறிவிப்பு + "||" + BJP, ADMK Will meet the election together - JP Natta's announcement at the Madurai conference

பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க. இணைந்தே தேர்தலை சந்திக்கும் - மதுரை மாநாட்டில் ஜே.பி.நட்டா அறிவிப்பு