மாநில செய்திகள்

பேரறிவாளன் உள்பட 7 பேர் விடுதலை விவகாரம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு, தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டும்; தமிழக கவர்னருக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள் + "||" + 7 persons including Perarivalan released: Supreme Court verdict should respect the feelings of the people of Tamil Nadu; Dr. Ramadass's request to the Governor of Tamil Nadu

பேரறிவாளன் உள்பட 7 பேர் விடுதலை விவகாரம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு, தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டும்; தமிழக கவர்னருக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள்