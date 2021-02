மாநில செய்திகள்

அருங்காட்சியக பணி தீவிரம்: ஜெயலலிதா நினைவிடத்தை பார்வையிட 15 நாட்களுக்கு அனுமதி கிடையாது - பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Intensity of Museum Work: No permission for 15 days to visit Jayalalithaa memorial

அருங்காட்சியக பணி தீவிரம்: ஜெயலலிதா நினைவிடத்தை பார்வையிட 15 நாட்களுக்கு அனுமதி கிடையாது - பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல்