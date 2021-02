மாநில செய்திகள்

தமிழகத்திற்கான புயல் நிவாரண நிதியை மத்திய அரசு விரைவாக வழங்க வேண்டும் - சட்டசபையில் கவர்னர் வலியுறுத்தல் + "||" + The Central Government should provide the storm relief fund for Tamil Nadu as soon as possible

தமிழகத்திற்கான புயல் நிவாரண நிதியை மத்திய அரசு விரைவாக வழங்க வேண்டும் - சட்டசபையில் கவர்னர் வலியுறுத்தல்