மாநில செய்திகள்

பேரறிவாளன் உள்பட 7 பேரை விடுதலை செய்யாததை கண்டித்து சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் தி.மு.க. பங்கேற்காது - கவர்னர் உரையை புறக்கணித்து, மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + The DMK condemned the failure to release 7 people, including Perarivalan. Will not participate

