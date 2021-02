மாநில செய்திகள்

நடப்பு நிதியாண்டின் 3-ம் காலாண்டில் தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.181 கோடி - நிர்வாக இயக்குனர் கே.வி.ராமமூர்த்தி அறிவிப்பு + "||" + In the 3rd quarter of the current financial year Tamil Nadu Mercantile Bank posts Rs 181 crore net profit

