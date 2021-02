மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டசபையில் அமைச்சர் துரைக்கண்ணு, பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம், டாக்டர் சாந்தா மறைவுக்கு இரங்கல் - தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு கூட்டம் ஒத்திவைப்பு + "||" + Minister Durakkannu, Singer SB Balasubramaniam and Dr. Santa mourn in the Tamil Nadu Assembly

