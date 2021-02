மாநில செய்திகள்

அமைச்சர் காமராஜ் இன்று ‘டிஸ்சார்ஜ்’ 8 லட்சம் முன்கள பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Minister Kamaraj today started the work of vaccinating 8 lakh former employees of 'Discharge' - Health Minister Vijayabaskar

