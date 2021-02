தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 18 நாட்களில் 40 லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது - வேகமாக எட்டியதில் முதலிடம் + "||" + In India, 40 lakh people were vaccinated in 18 days - the fastest to reach

இந்தியாவில் 18 நாட்களில் 40 லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது - வேகமாக எட்டியதில் முதலிடம்