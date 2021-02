மாநில செய்திகள்

“சதித்திட்டங்கள் மக்களின் சகோதரத்துவத்தால் முறியடிக்கப்படும்” - கமல்ஹாசன் ட்வீட் + "||" + "Conspiracies will be thwarted by the brotherhood of the people" - Kamal Haasan tweeted

“சதித்திட்டங்கள் மக்களின் சகோதரத்துவத்தால் முறியடிக்கப்படும்” - கமல்ஹாசன் ட்வீட்