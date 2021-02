மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 514 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று: 20 மாவட்டங்களில் சிகிச்சை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது + "||" + New corona infection in 514 people in Tamil Nadu: The number of people receiving treatment was low in 20 districts

தமிழகத்தில் 514 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று: 20 மாவட்டங்களில் சிகிச்சை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது