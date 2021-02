மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் ஆயத்தப் பணிகள் பற்றி ஆய்வு செய்ய இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் 10-ந் தேதி சென்னை வருகை - 2 நாட்கள் தங்கி இருந்து ஆலோசனை + "||" + To inspect the preparations for the Tamil Nadu Assembly elections Chief Election Commissioner of India arrives in Chennai on the 10th

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் ஆயத்தப் பணிகள் பற்றி ஆய்வு செய்ய இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் 10-ந் தேதி சென்னை வருகை - 2 நாட்கள் தங்கி இருந்து ஆலோசனை