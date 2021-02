மாநில செய்திகள்

இலக்கிய அடிப்படையில் முடிவு எடுக்க இயலாது என கருத்து: முருகனை தமிழ்க்கடவுள் என அரசிதழில் வெளியிடக்கோரிய மனு தள்ளுபடி - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Dismissal of the petition seeking to publish Murugan as the Tamil God in the Gazette - Madurai Court order

இலக்கிய அடிப்படையில் முடிவு எடுக்க இயலாது என கருத்து: முருகனை தமிழ்க்கடவுள் என அரசிதழில் வெளியிடக்கோரிய மனு தள்ளுபடி - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு