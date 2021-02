மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. கொடியை பயன்படுத்திய சசிகலா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - டி.ஜி.பி.யிடம் அமைச்சர்கள் புகார் + "||" + ADMK Action should be taken against Sasikala who used the flag - Ministers complain to DGP

அ.தி.மு.க. கொடியை பயன்படுத்திய சசிகலா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - டி.ஜி.பி.யிடம் அமைச்சர்கள் புகார்