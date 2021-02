மாநில செய்திகள்

செங்கல்பட்டு எம்.ஜி.ஆர். படப்பிடிப்பு தளம் அருகே ஜெயலலிதா பெயரில் அரங்கம் அமைக்க ரூ.3.5 கோடி நிதி 3-ம் கட்டமாக முதல்-அமைச்சர் வழங்கினார் + "||" + Chengalpattu M.G.R. Near the shooting site To set up a stadium in the name of Jayalalithaa Rs 3.5 crore was provided by the First Minister in the 3rd phase

செங்கல்பட்டு எம்.ஜி.ஆர். படப்பிடிப்பு தளம் அருகே ஜெயலலிதா பெயரில் அரங்கம் அமைக்க ரூ.3.5 கோடி நிதி 3-ம் கட்டமாக முதல்-அமைச்சர் வழங்கினார்