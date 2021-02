மாநில செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள 7 பேர் விடுதலையில் தி.மு.க. செய்வது அரசியல் நாடகம் - சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் + "||" + Jailed in Rajiv Gandhi murder case DMK releases 7 Doing political drama - Edappadi Palanisamy's explanation in the assembly

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள 7 பேர் விடுதலையில் தி.மு.க. செய்வது அரசியல் நாடகம் - சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம்