மாநில செய்திகள்

7 பேர் விடுதலை தொடர்பாக கவர்னருக்கு மீண்டும் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்ப வேண்டும் - திருமாவளவன் கோரிக்கை + "||" + Thirumavalavan demands that another resolution regarding the release of 7 persons should be sent to the Governor

7 பேர் விடுதலை தொடர்பாக கவர்னருக்கு மீண்டும் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்ப வேண்டும் - திருமாவளவன் கோரிக்கை