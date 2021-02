மாநில செய்திகள்

பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொடர்பாக கூட்டுறவு சங்க பதிவாளர் இன்று ஆலோசனை + "||" + The Registrar of Co-operative Societies today advised on crop loan waivers

பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொடர்பாக கூட்டுறவு சங்க பதிவாளர் இன்று ஆலோசனை