மாநில செய்திகள்

ஊராட்சி ஒன்றிய நிதியை வேறு பணிகளுக்கு பயன்படுத்த தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவு + "||" + High Court bans use of Panchayat Union funds for other purposes

ஊராட்சி ஒன்றிய நிதியை வேறு பணிகளுக்கு பயன்படுத்த தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவு