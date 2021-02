மாநில செய்திகள்

“சட்டமன்றத்தில் பேசிய குறை தீர்ந்ததா?” - சட்டமன்ற புறக்கணிப்புக்கு மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம் + "||" + "Did you finish speaking in the assembly?" - MK Stalin's explanation for the legislative boycott

“சட்டமன்றத்தில் பேசிய குறை தீர்ந்ததா?” - சட்டமன்ற புறக்கணிப்புக்கு மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம்