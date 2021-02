மாநில செய்திகள்

சசிகலா இன்று சென்னை வருகையையொட்டி ஜெயலலிதா நினைவிடம், அ.தி.மு.க. தலைமை அலுவலக பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு + "||" + Sasikala Memorial Jayalalithaa arrives in Chennai today ADMK. Heavy security in the head office area

