மாநில செய்திகள்

மணக்குள விநாயகர், திருநள்ளாறு கோவில்யானைகள் லட்சுமி, பிரக்ருதி புத்துணர்வு முகாமுக்கு சென்றன + "||" + The elephants went to Lakshmi, Prakruti Refreshment Camp

மணக்குள விநாயகர், திருநள்ளாறு கோவில்யானைகள் லட்சுமி, பிரக்ருதி புத்துணர்வு முகாமுக்கு சென்றன