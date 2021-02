மாநில செய்திகள்

‘‘அடக்குமுறைகளுக்கு அஞ்சமாட்டேன்’’; சசிகலா ஆவேச பேச்சு + "||" + ‘‘ I am not afraid of repression ’’; Sasikala furious speech

‘‘அடக்குமுறைகளுக்கு அஞ்சமாட்டேன்’’; சசிகலா ஆவேச பேச்சு