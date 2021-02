மாநில செய்திகள்

சென்னை - மதுரை தேஜஸ் ரயில் ஏப்ரல் 4 முதல் திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் - ரயில்வே நிர்வாகம் + "||" + Chennai - Madurai Tejas train will stop at Dindigul railway station from April 4 - Railway Administration

சென்னை - மதுரை தேஜஸ் ரயில் ஏப்ரல் 4 முதல் திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் - ரயில்வே நிர்வாகம்