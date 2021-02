மாநில செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர். வீ்டு முன்பு அமைக்கப்பட்ட அ.ம.மு.க. கொடிக்கம்பம் அகற்றப்பட்டதா? சரிபார்த்து தெரிவிக்க, வளர்ப்பு மகள்களுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + M.G.R. The house was previously set up by the A.M.P. Was the flagpole removed? Court order for foster daughters to check and report

எம்.ஜி.ஆர். வீ்டு முன்பு அமைக்கப்பட்ட அ.ம.மு.க. கொடிக்கம்பம் அகற்றப்பட்டதா? சரிபார்த்து தெரிவிக்க, வளர்ப்பு மகள்களுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு