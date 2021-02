மாநில செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தல் ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்ய தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் இன்று வருகை சென்னையில் 2 நாட்கள் முகாமிட்டு ஆலோசனை + "||" + The Chief Election Commissioner will visit Chennai today to inspect the arrangements for the Assembly elections

சட்டமன்ற தேர்தல் ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்ய தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் இன்று வருகை சென்னையில் 2 நாட்கள் முகாமிட்டு ஆலோசனை