மாநில செய்திகள்

அறந்தாங்கி அருகே இறந்த மாமியார் உடலை வீட்டிற்குள் வைக்க மறுத்த மருமகள் பக்கத்து வீட்டில் வைத்து இறுதி சடங்கு நடந்தது + "||" + The daughter-in-law who refused to keep the body of the dead mother-in-law inside the house

அறந்தாங்கி அருகே இறந்த மாமியார் உடலை வீட்டிற்குள் வைக்க மறுத்த மருமகள் பக்கத்து வீட்டில் வைத்து இறுதி சடங்கு நடந்தது