மாநில செய்திகள்

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சுழற்சி முறையில் வகுப்புகளை நடத்த தமிழக அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Tamil Nadu Government Instruction to conduct classes in rotation in higher education institutions

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சுழற்சி முறையில் வகுப்புகளை நடத்த தமிழக அரசு அறிவுறுத்தல்