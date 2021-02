மாநில செய்திகள்

சசிகலா வருகை அ.தி.மு.க.வில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + Sasikala's visit will not have any impact on the AIADMK Interview with First Minister Edappadi Palanisamy

சசிகலா வருகை அ.தி.மு.க.வில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி