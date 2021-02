மாநில செய்திகள்

ஓரிரு வாரங்களில் முழுமையாக 2,000 மினி கிளினிக் திறக்கப்படும் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் 

2,000 mini clinics to be fully opened in a couple of weeks - Minister Vijayabaskar

