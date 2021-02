மாநில செய்திகள்

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தொண்டர்களை சந்தித்த விஜயகாந்த் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் குழப்பம் இல்லை என பிரேமலதா பேட்டி + "||" + After a long day, Vijayakand met the volunteers. Premalatha interviewed as there was no confusion in the alliance

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தொண்டர்களை சந்தித்த விஜயகாந்த் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் குழப்பம் இல்லை என பிரேமலதா பேட்டி