மாநில செய்திகள்

கண்ணை மூடிக்கொண்டே கண்டுபிடித்து விடலாம்: ‘அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் குறைகளை கண்டுபிடிக்க பூதக்கண்ணாடி தேவையில்லை’ மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + You can find out with your eyes closed: No need for a magnifying glass to find fault with the regime 'MK Stalin

கண்ணை மூடிக்கொண்டே கண்டுபிடித்து விடலாம்: ‘அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் குறைகளை கண்டுபிடிக்க பூதக்கண்ணாடி தேவையில்லை’ மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு