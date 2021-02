மாநில செய்திகள்

“மனித உயிர்களின் விலை சில லட்சங்கள் ஆகிப்போவது பெருந்துயரம்” - கவிஞர் வைரமுத்து + "||" + "It is great sorrow that the price of human lives is a few lakhs" - Poet Vairamuthu

