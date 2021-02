மாநில செய்திகள்

“தேர்தல் பிரச்சார இரைச்சலில் உயிரிழந்தோர் ஓலம் அடங்கி விடக்கூடாது” - மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் + "||" + "Election campaign noise should not subdue the voice of the casualties" - Kamal Haasan

“தேர்தல் பிரச்சார இரைச்சலில் உயிரிழந்தோர் ஓலம் அடங்கி விடக்கூடாது” - மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன்