மாநில செய்திகள்

பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பலி எண்ணிக்கை 19 ஆக உயர்வு மேலும் ஒரு பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து ஒருவர் காயம் + "||" + Death toll rises to 19 in firecracker factory accident Another person was injured in an explosion at a firecracker factory

பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பலி எண்ணிக்கை 19 ஆக உயர்வு மேலும் ஒரு பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து ஒருவர் காயம்