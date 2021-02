மாநில செய்திகள்

எளிய மக்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்யாத பட்ஜெட்டை முற்றிலும் நிராகரிக்கிறோம் ப.சிதம்பரம் டுவிட்டர் பதிவு + "||" + We totally reject the budget which does not help the common people P. Chidambaram Twitter post

எளிய மக்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்யாத பட்ஜெட்டை முற்றிலும் நிராகரிக்கிறோம் ப.சிதம்பரம் டுவிட்டர் பதிவு