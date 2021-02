மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தொற்று 182 பெண்கள் உள்பட 477 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona infected 477 people, including 182 women, in all districts of Tamil Nadu

தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தொற்று 182 பெண்கள் உள்பட 477 பேருக்கு கொரோனா