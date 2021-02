மாநில செய்திகள்

பிரதமர் மோடி போன்ற ஒப்பற்ற தலைவரை காண்பது அரிது - துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் + "||" + It is rare to see an unparalleled leader like Prime Minister Modi - Deputy Chief Minister Panneer Selvam

பிரதமர் மோடி போன்ற ஒப்பற்ற தலைவரை காண்பது அரிது - துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம்