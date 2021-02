மாநில செய்திகள்

மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கியதற்கு நன்றி - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Chief Minister Palanisamy thanked the PM for allocating funds to Tamil Nadu in the Central Budget

மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கியதற்கு நன்றி - முதலமைச்சர் பழனிசாமி