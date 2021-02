மாநில செய்திகள்

ஶ்ரீபெரும்புதூர் அருகே விஷவாயு தாக்கி 3 தொழிலாளர்கள் பலியான சம்பவம்: ரூ.10 லட்சம் நிதிஉதவி - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + 3 workers killed in poison gas attack near Sriperumbudur: Rs 10 lakh financial assistance - Tamil Nadu government announcement

ஶ்ரீபெரும்புதூர் அருகே விஷவாயு தாக்கி 3 தொழிலாளர்கள் பலியான சம்பவம்: ரூ.10 லட்சம் நிதிஉதவி - தமிழக அரசு அறிவிப்பு