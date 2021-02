மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் ஆதரவான அலை வீசுவதால் சட்டசபை தேர்தலில் தி.மு.க. நிச்சயம் வெற்றி பெறும் கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி + "||" + The DMK lost the assembly elections due to a wave of support throughout Tamil Nadu. Definitely a successful Kanimozhi MP. Interview

தமிழகம் முழுவதும் ஆதரவான அலை வீசுவதால் சட்டசபை தேர்தலில் தி.மு.க. நிச்சயம் வெற்றி பெறும் கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி