மாநில செய்திகள்

சென்னை வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊழல் கறைபடிந்த கைகளை உயர்த்தி காட்டி உள்ளார் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + MK Stalin's accusation that Prime Minister Narendra Modi who came to Chennai has raised his dirty hands

சென்னை வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊழல் கறைபடிந்த கைகளை உயர்த்தி காட்டி உள்ளார் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு