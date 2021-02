மாநில செய்திகள்

ரூ.2,640 கோடி மதிப்பில் கல்லணை கால்வாய் புனரமைக்கப்படுவதால் பயிர் சாகுபடி பரப்பளவு பெருகும் எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமிதம் + "||" + Edappadi Palanisamy is proud of the increase in crop acreage due to the reconstruction of the Kallanai canal at a cost of Rs. 2,640 crore.

ரூ.2,640 கோடி மதிப்பில் கல்லணை கால்வாய் புனரமைக்கப்படுவதால் பயிர் சாகுபடி பரப்பளவு பெருகும் எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமிதம்