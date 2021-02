தமிழக மீனவர்களின் உரிமைகளை மத்திய அரசு எப்போதும் பாதுகாக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி

மாநில செய்திகள்

தமிழக மீனவர்களின் உரிமைகளை மத்திய அரசு எப்போதும் பாதுகாக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி + "||" + Prime Minister Narendra Modi has assured that the Central Government will always protect the rights of Tamil Nadu fishermen

தமிழக மீனவர்களின் உரிமைகளை மத்திய அரசு எப்போதும் பாதுகாக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி