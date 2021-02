மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி, நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி 3 நாள் பிரசாரம் நாளை தொடங்குகிறார் + "||" + Edappadi Palanisamy will start his 3 day campaign in Thoothukudi, Nellai and Tenkasi districts tomorrow

தூத்துக்குடி, நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி 3 நாள் பிரசாரம் நாளை தொடங்குகிறார்